亞蔬中心種原庫翻新 延長保存期限提升營運效率

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）亞蔬-世界蔬菜中心種原庫獲農業部補助翻新工程，並推動種原庫現代化升級，提升營運效率及延長種子保存期限，今天舉行落成儀式，將持續為全球農業提供關鍵資源。

亞蔬-世界蔬菜中心上午在台南市善化區總部舉辦種原庫翻新落成儀式，邀請農業部長陳駿季、全球作物多樣性信託基金（Global Crop Diversity Trust, Crop Trust）執行董事施密茲（Stefan Schmitz）、台南市長黃偉哲等人及多個農業研究機構與私部門代表參與。

陳駿季致詞表示，亞蔬國際蔬菜種原庫翻新，與台灣對全球糧食安全及永續農業的承諾相契合，透過保存與共享重要蔬菜種子資源，為未來世代提供應對氣候變遷、提升營養價值，並強化全球糧食體系韌性的有力支持。

施密茲說，亞蔬國際蔬菜種原庫在保護蔬菜多樣性的未來發展中扮演關鍵角色，透過此次現代化升級，確保這些珍貴種子資源能持續供應給育種專家、研究人員與農民，協助他們培育更具氣候適應力且高產糧食作物，強化全球糧食體系。

亞蔬中心提供資料指出，種原庫於2010年由台灣外交部捐贈建立，現為全球規模最大、可供公眾使用的蔬菜種原庫，保存共計330個物種、5萬5000個品系，不僅保存珍貴種子資源，至今已累計分贈逾70萬個種子品系，支持全球農業育種與種原交換研究。

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亞蔬指出，為提升營運效率及延長種子保存期限，去年獲農業部補助種原庫翻新工程，不僅改善儲藏條件，更提高能源使用效能，並改善工作動線與流程規劃，確保種原庫全球蔬菜作物多樣性領先地位，未來將持續確保可為對抗氣候變遷與全球糧食短缺提供關鍵解決方案。

亞蔬指出，工程內容包含升級溫度與濕度控制系統，可提升種子壽命，確保遺傳多樣性長期保存；強化庫存管理與種子分發系統，提升遺傳資源可及性，提高研究與應用效率；以及新建種子實驗室與儲藏設施升級。（編輯：郭諭儒）1140331