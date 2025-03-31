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高雄那瑪夏15萬螢火蟲飛舞 公所籲把握時機賞螢

2025/3/31 19:23
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（中央社記者張已亷高雄31日電）高雄那瑪夏區賞螢季開跑，至今累計4000多人到訪。市長陳其邁昨天視察地方建設並觀賞螢火蟲飛舞美景。那瑪夏區公所表示，目前螢況有約15萬隻左右，提醒民眾把握時機賞螢。

高雄市那瑪夏區長孔賢傑告訴中央社記者，自21日賞螢季開始至今，區公所從賞螢等票券銷售狀況及民宿或露營住房情形等部分統計，約有4000多人造訪那瑪夏。

孔賢傑指出，目前賞螢人數與去年同期相差不遠，但那瑪夏螢況數量盛大，是全台數一數二的賞螢地點，預計清明連假後幾週的到訪人數將會逐漸增多，另外提醒民眾，目前螢況仍有約15萬隻左右，預計將持續到3週後才會慢慢減少，務必把握時機賞螢。

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高雄市政府原住民事務委員會今天發布新聞稿指出，市長陳其邁昨天率多名局處首長力挺賞螢活動，由族人身穿布農族服並以族語高唱「螢火蟲之歌」迎接，還有不少遊客希望與陳其邁合影，現場氣氛熱鬧。陳其邁在目睹壯觀螢況景象後大讚，「真的是神仙住的地方」。

原民會表示，陳其邁還有前往那瑪夏嗡嗡大峽谷，及紅嘴黑鵯紀念公園視察建設，在聽取地方民意代表針對景觀設施、道路優化、木棧步道重新鋪設等建議後，指示工務局、水利局和原民會等相關單位加緊處理，讓部落建設更完善。（編輯：李淑華）1140331

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