台積電高雄擴產 陳其邁：我們辦到了

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）台積電高雄2奈米廠擴產，高雄市長陳其邁今天表示，當初很多人不相信台積電會到高雄投資，但「我們辦到了」。適逢愚人節，他還開玩笑說，週四、五全市中小學放假慶祝。

陳其邁今天上午在市政會議前接受聯訪，被問及昨日參與台積電2奈米擴產典禮感想，陳其邁詳述台積電在高雄從無到有，短短4年內完成土地污染整治、再生水廠興建、都市計畫變更、環評程序及居民溝通等。

陳其邁說，當初很多人認為台積電到高雄投資，是不可能的事情，但「我們辦到了」。如同他過往常說的「機會是留給準備好的人」，高雄已經做足準備，努力向前衝刺。

適逢愚人節，他還開玩笑說，週四、五高雄全市中小學放假一天慶祝台積電擴廠，「開玩笑的，今天是愚人節。昨天真的是非常的高興。」

市政會議由財政局、民政局及衛生局分別進行「健全財政開源節流」、「114年清明節為民服務實施計畫」與「防疫業務」報告。

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陳其邁感謝各局處對於財政的努力，達到累積4年零舉借，累積減債新台幣201億元，並指示財政局因應中央財劃法修法，主動掌握財政部動態，提早提出因應策略及爭取中央經費，維護市政建設和市民福利。

另外，清明節民俗祭祀部分，陳其邁也提醒民政局、殯管處等相關局處妥善準備，並在偏鄉地區公墓附近備妥消防車輛。同時，他也督促相關局處持續落實警戒範圍權管場域登革熱防治作業。（編輯：吳素柔）1140401