雲嘉嘉消防高級救護技術員開訓 提升區域救護能力

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）雲嘉嘉3縣市消防局高級救護技術員訓練今天在大林慈濟醫院開訓，40名消防人員接受專業醫護指導，將以1296小時學習最新急救技術與國際標準操作模式，共同提升區域緊急救護能力。

嘉義縣消防局舉辦嘉義縣、嘉義市及雲林縣高級救護技術員訓練，委由大林慈濟醫院承辦，台大醫院雲林分院、虎尾若瑟醫院、台中榮總嘉義分院、嘉義長庚醫院、嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院協辦，共有40名消防人員參與受訓，今天舉行開訓儀式。

嘉義縣長翁章梁出席開訓時致詞說，救護人員是緊急救護體系中的第一道防線，當意外事故發生時，必須在黃金救援時間內提供即時且有效的救護，才能最大程度提升病患的存活率與康復機會。透過這次訓練，嘉義縣、嘉義市及雲林縣的消防救護團隊將能夠更緊密合作，共同提升區域整體的緊急救護能力。

嘉義縣消防局長蔡建安表示，本次訓練由準醫學中心大林慈濟醫院承辦，提供學員最專業的指導與臨床實習機會，學習最新的急救技術與國際標準操作模式，課程涵蓋高級心臟救命術、高級小兒救命術、到院前創傷救命術等專業領域課程。

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另外，要讓外傷病患被救護車送到醫院就醫過程中能夠適時緩解疼痛，提升到院前救護病人的照護品質，學員也將學習以肌肉注射藥物方式，適時為外傷傷患緩解疼痛。

蔡建安說，此次受訓結束後，嘉義縣消防局外勤人員擁有高級救護技術員認證的比例將達5分之1，往後晉用的消防人員也將持續選派人員進行高級救護技術員受訓。（編輯：李錫璋）1140401

雲嘉嘉3縣市消防局高級救護技術員訓練1日在大林慈濟醫院開訓，大林慈濟醫院院長賴寧生（左2）授與學員訓練裝備聽診器，期許大家精進專業技術。中央社記者蔡智明攝 114年4月1日