台南水道博物館生態豐富 發現2公尺完整蛇蛻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南山上花園水道博物館園區廣闊，生態資源豐富，館方人員今天在少有人員走動的密林區發現1條形狀完整蛇蛻，丈量長達2公尺，將妥善保留製成生態教育教材。

館方人員告訴中央社記者，工作人員去年曾在靠近園區邊緣整理環境時，發現1隻長約2公尺的黑眉錦蛇，後來由工作人員另擇附近適合地點野放，此次在密林區發現的蛇蛻，推測可能就是錦蛇蛻皮後留下，且保存完整，清晰可見頭部與眼部結構，館方已決定保留作為生態教育教材。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

館方指出，山上花園水道博物館擁有百年歷史，2019年轉型開放參觀前，曾閒置多年，造就豐富動植物生態，隨著園區逐步整理，主要開放區域平日較少發現蛇蹤，民眾可放心遊憩，但應避免深入人跡罕至區域，若遇到蛇只需冷靜繞道即可，大部分蛇類不會主動攻擊人類。

館方指出，台南山上花園水道博物館除了擁有珍貴歷史建築與水道文化，也積極推動生態教育，這次意外發現「蛇蛻遺跡」，也為園區增添神秘色彩話題。（編輯：李淑華）1140401