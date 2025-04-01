加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
區桂芝央視受訪惹議 北一女公告禁教職員受中國官媒採訪
首頁 / 地方

台南水道博物館生態豐富 發現2公尺完整蛇蛻

2025/4/1 18:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南山上花園水道博物館園區廣闊，生態資源豐富，館方人員今天在少有人員走動的密林區發現1條形狀完整蛇蛻，丈量長達2公尺，將妥善保留製成生態教育教材。

館方人員告訴中央社記者，工作人員去年曾在靠近園區邊緣整理環境時，發現1隻長約2公尺的黑眉錦蛇，後來由工作人員另擇附近適合地點野放，此次在密林區發現的蛇蛻，推測可能就是錦蛇蛻皮後留下，且保存完整，清晰可見頭部與眼部結構，館方已決定保留作為生態教育教材。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

館方指出，山上花園水道博物館擁有百年歷史，2019年轉型開放參觀前，曾閒置多年，造就豐富動植物生態，隨著園區逐步整理，主要開放區域平日較少發現蛇蹤，民眾可放心遊憩，但應避免深入人跡罕至區域，若遇到蛇只需冷靜繞道即可，大部分蛇類不會主動攻擊人類。

館方指出，台南山上花園水道博物館除了擁有珍貴歷史建築與水道文化，也積極推動生態教育，這次意外發現「蛇蛻遺跡」，也為園區增添神秘色彩話題。（編輯：李淑華）1140401

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：