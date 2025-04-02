基隆麥金路破管修復又滲水 4.3萬戶用水受影響

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市麥金路供水管線昨天破損，經搶修後今天上午完工陸續送水，未料，修復後的路面下午又滲水，台水公司已緊急停水或降壓供水，預估至明天下午3時30分；4.3萬戶用水受影響。

位於麥金路「城上城」社區前方路面昨天凌晨3時許流出大量自來水，經台灣自來水公司派員檢視後，研判為管徑1000公釐重要供水管線破管，台水公司昨天上午9時展開修復作業，原定今天下午3時搶修完成，提前在上午11時完工。

台水公司第一區管理處副處長陳昭賢下午表示，上午11時完工後陸續送水，約下午2時，汰換後的供水管滲出自來水至路面，現正召回工班，待挖開路面檢視後才能確認漏水點，因此要再次停水以利施工。

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陳昭賢表示，為因應漏水搶修，從下午4時30起至明天下午3時30分停水或降壓供水，停水範圍包含基隆市中正區、信義區、仁愛區、中山區、安樂區共2萬6498戶；降壓供水範圍則包含中正區、信義區、仁愛區、中山區1萬7108戶，合計4萬3606戶用水受到影響。

民進黨基隆市議員吳驊珈表示，基隆市供水管線老舊一旦破損，同一路段時常須緊急搶修，市民的民生用水及往來交通不時會受到影響，呼籲台水公司盡快研議管線汰換計畫。（編輯：李淑華）1140402