高雄攜手樂高打造兒童藝術節 單日吸引逾20萬人

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）高雄市政府今年兒童節與台灣樂高合作，打造2025高雄兒童藝術節「樂高雄」樂園，活動今天起一連4天在衛武營國家藝術文化中心登場，今天單日就吸引逾20萬人造訪。

高雄市長陳其邁今天下午也到場與民眾同樂，陳其邁玩心大發體驗「樂高雄、拼砌牆」、挑戰創意組裝「玩樂發車」，化身賽車手衝破終點線，還在「巨型衝浪小樂」前合照，現場氣氛熱絡。

陳其邁表示，「樂高雄」是歷年來在衛武營舉辦規模最大的兒童節活動之一，不僅有規劃豐富的親子共學、共玩體驗，同時結合市集、劇團等多元活動，希望讓孩子們擁有難忘的節慶回憶。

此次市府攜手樂高®專業認證大師黃彥智，打造巨型「樂高雄畫」，活動邀請來自高雄12所偏鄉學校的600位孩子，在8天內完成以96塊樂高版圖拼接而成的創作。陳其邁今天也邀請大家和這幅「樂高雄畫」合影；教育局表示，這幅充滿色彩與故事的拼圖作品，將於活動期間現場展出，成為最打動人心的創意地景。

衛武營現場不僅設置6米高巨型衝浪樂高人偶，更規劃多個互動關卡與情境裝置。教育局表示，「樂高雄拼砌牆」由民眾運用積木共創拼砌出創意；邀請大小朋友化身為樂高賽車手體驗「玩樂發車」，享受衝過終點線的快感。

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此次活動橫跨衛武營戶外草地與主建築周邊，包含「樂高主題區－玩樂發車」與「樂高雄遊樂園」兩大主場域，採現場領票制。

市府提醒，活動期間人潮眾多，周邊道路將實施機動交通管制，建議民眾多加利用大眾運輸工具。可搭乘高雄捷運橘線至O10衛武營站，從6號出口出站即達活動主場；也可搭乘50、70三多幹線、88、紅21等公車路線。（編輯：李亨山）1140403