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清明節全台溫暖西半部白天26到29度 5日起天氣轉不穩定

2025/4/4 07:58（4/4 09:09 更新）
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今天是清明節也是兒童節，中央氣象署預報全台都是舒適有陽光的好天氣。（中央社檔案照片）
今天是清明節也是兒童節，中央氣象署預報全台都是舒適有陽光的好天氣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北4日電）今天是清明節也是兒童節，中央氣象署預報全台都是舒適有陽光的好天氣，但從明天起水氣逐日增加，連假後受華南雲系影響，天氣將轉為不穩定。

氣象署說，今天清晨受輻射冷卻影響，北部及東北部低溫攝氏14到16度，其他地區約17、18度，感受上較涼；白天氣溫持續回升，西半部高溫26到29度，東半部22到25度，感受普遍溫暖舒適，但西半部日夜溫差較大；離島部分為多雲時晴天氣，澎湖及金門白天25度、馬祖18度。

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氣象署預測，明天水氣稍增多，各地雲量增加，東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲；6日水氣再增加，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，氣溫變化不大。

不過，連假過後天氣將轉為不穩定，氣象署說，7日至10日，華南雲系一波波移入，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，但氣溫會略回升，南部可達30度以上。（編輯：黃名璽）1140404

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