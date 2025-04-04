加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

殘留境外空污加擴散條件差 西半部空氣品質不佳

2025/4/4 11:21（4/4 12:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
最新空氣品質預報顯示，今天環境風場偏東風，可能挾帶殘留於海上的境外污染物移入台灣，加上擴散條件差，西半部空氣品質不佳。（中央社檔案照片）
最新空氣品質預報顯示，今天環境風場偏東風，可能挾帶殘留於海上的境外污染物移入台灣，加上擴散條件差，西半部空氣品質不佳。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北4日電）清明連假第2天，掃墓應留意空氣品質，最新空氣品質預報顯示，今天環境風場偏東風，可能挾帶殘留於海上的境外污染物移入台灣，加上擴散條件差，西半部空氣品質不佳。

環境部今天上午更新最新空氣品質預測，今天受高壓迴流及輻射冷卻影響，環境風場轉為偏東風。

環境部提醒，偏東風可能挾帶殘留於海上的境外污染物移入影響台灣及離島，且西半部擴散條件轉差，污染物易累積，午後受到光化作用影響，臭氧濃度也易上升。

此外，清明連假期間各地多有民俗活動，環境部提醒，民眾須留意短時間空污濃度易上升。

google news透過 Google News追蹤中央社

空氣品質預報預測，今天北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖空氣品質為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級，而中部空品區則為「紅色警示」等級。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。（編輯：李錫璋）1140404

#離島
#空氣品質
#金門
#輻射冷卻
#環境部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：