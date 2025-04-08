宜蘭客家桐花祭 4/20在大同鄉推喝好茶、看表演

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）宜蘭縣政府為迎接桐花盛開，20日將在充滿茶香且具客家歷史淵源的大同鄉玉蘭亭廣場舉辦「2025宜蘭客家桐花祭 」，推出「喝好茶、看表演」活動。

宜蘭縣政府今天發布新聞稿表示，今年活動選在充滿茶香及茶園美景的大同鄉玉蘭亭廣場舉辦，20日當天上午10時至下午4時，先後安排「伯公祭儀」，邀請新竹北埔八音團搭配儀式重現客家八音，敬天謝地。另外結合當地玉蘭茶特色辦理「宜客茶宴」，邀請民眾賞桐品茗。

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此外，當天也規劃客家文化遊戲、客家服飾體驗、手作體驗等豐富內容的「多元化市集」。因活動會場附近停車位有限，當天上午9時至下午4時30分於宜蘭後火車站與活動會場之間，提供免費接駁車。

縣府表示，4月21日、4月26日、4月27日、4月28日安排「林美石磐賞桐趣」及「跑馬古道桐花行」2條賞桐路線，透過生態導覽員專業解說桐花之美及地方客家文化，並搭配在地有趣生態手作體驗，讓參與民眾除了欣賞桐花美景，還可以輕鬆詼諧方式學習客語、品嚐道地美食。（編輯：李錫璋）1140408