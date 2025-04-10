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蔡琴不期待在大巨蛋開唱 蔡詩萍：會跟好友溝通

2025/4/10 19:54
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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北10日電）歌后蔡琴今天表示，一點都不期待在大巨蛋開唱、她要觀眾安全；台北市長蔣萬安今天在議會被問及此事，文化局長蔡詩萍表示，跟蔡琴是好友，允諾會跟她溝通。

歌后蔡琴6月在台北國際會議中心開唱，她今天被問及是否想攻大巨蛋，坦言一點都不期待在大巨蛋開唱；她也向台北市長蔣萬安喊話，大巨蛋觀眾席太過陡峭，擔心觀眾移動不安全。

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蔣萬安今天赴議會施政報告並備質詢時，民進黨議員洪婉臻詢問蔣萬安看法，文化局長蔡詩萍回「我跟蔡琴是好朋友，我來問她好不好」，表示會去溝通。

洪婉臻質疑應是體育局長要上台，為何是文化局長出面，蔣萬安回因為演唱會並非體育賽事，由文化局主掌。（編輯：陳仁華）1140410

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