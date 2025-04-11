台南公車司機訓話高中生 市府、客運業者到校致歉

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南一中學生9日晚上搭乘台南藍幹線公車，因提早離開座位走向出口準備下車，遭司機制止又停車路邊訓話，市府及興南客運幹部今天到校致歉，且強調將改善服務品質及態度。

國立台南一中今天告訴中央社記者，台南市政府公共運輸處課長陳淙祺、興南客運副理洪源隆，今天到校表達關心和歉意，且致贈慰問禮品和營養品，由校方人員代表接受，再轉交給當事學生。

公共運輸處和興南客運強調不會逃避責任，持續檢討，將改善服務品質和態度，公共運輸雖不容易，但會繼續努力。

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這起事件發生於9日晚間，當時乘客拍下司機向南一中學生訓話過程，事後在社群網站發文指稱「台南藍幹線是惹不起的存在」，這名學生快到站時提早離開座位準備下車，遭司機制止及停車路邊訓話數分鐘，再要求學生回到座位才開車。

事件在網路掀起議論後，公運處已責成興南客運先調整當事司機路線及勤務，並加強溝通技巧及服務態度。興南客運也說，駕駛出於好意提醒，但語氣應再委婉和諧，以免造成誤會，將立即檢討。（編輯：郭諭儒）1140411