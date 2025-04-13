高雄大雨南橫落石阻斷交通 預計上午11時搶通

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（中央社記者張已亷高雄13日電）中央氣象署今天清晨對高雄等地發布大雨特報，南橫29公里處因降雨出現落石阻斷道路，因落石體積較大無法人工搬移，甲仙工務段已調派機具前往清理，預計上午11時前可恢復通行。

氣象署清晨發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今天在屏東、台東地區（含蘭嶼、綠島）及台中、南投、嘉義、高雄山區有局部大雨發生機率，民眾應注意雷擊及強陣風，低窪地區應慎防積水，山區注意坍方及落石。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段表示，因高雄山區降雨，台20臨105線29K+300處出現零星落石阻斷道路，沒有造成人員受傷或車輛受損，另因落石體積較大無法人工搬移，目前先由公路保全現場管制通行，同步調派機具前往清理，預計上午11時前可通行。（編輯：李淑華）1140413