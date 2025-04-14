花蓮六十石山半程馬拉松 金針勇士挑戰賽9/14開跑

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮富里鄉首次舉辦結合極限挑戰與花海美景的「六十石山半程馬拉松」賽事，將於9月14日登場，主打21公里、總爬升635公尺的「金針勇士組」。

富里鄉公所今天召開記者會，宣布首屆賽事將於9月14日登場，跑者將踏上蜿蜒山道、穿越金針花海，在挑戰腳力與意志的同時，也置身金色山巒，體驗「跑在天堂邊緣」的極限浪漫。

每年8月至9月為金針花季，六十石山各山頭呈現大片金黃色的花海，加上雲煙飄渺，讓人詠嘆大地之美。

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富里鄉長江東成指出，六十石山是富里的驕傲，不僅是辦一場比賽，而是邀請大家深入體驗這片土地的美與熱情。希望透過這場馬拉松，讓更多人看見富里的自然風光、農業特色與人情溫度，也歡迎全台跑者在9月齊聚富里，接受挑戰、跑出感動。

主辦單位表示，為讓不同年齡與族群都能參與首屆盛事，設有10K「勇敢先鋒組」與5K「快樂嚮導組」，以及主打的21公里「金針勇士組」。參賽禮可獲在地農民耕作的富里金獎香米，完賽禮獲得象徵登頂榮耀的金針花乾禮包，以及加碼好康禮，為賽前後3日（9/13至9/15）憑號碼布享遠雄海洋公園優惠入園價新台幣100元，親友同行同享399元超值優惠。（編輯：李亨山）1140414