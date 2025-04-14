明道大學退場王惠美爭取接管 中央有意推健康園區

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）明道大學去年退場，關於校地未來使用規劃，教育部官員今天前往會勘指出，健康台灣推動委員會有委員建議在此推動健康園區。縣長王惠美則表達有意願單獨接管「縣府準備了。」

位在彰化縣埤頭鄉明道大學校園面積約有38公頃，學校因經營不善、積欠教職員薪資，被教育部列為專案輔導學校後仍未改善，2023年遭勒令停招，去年7月31日退場，而彰化縣長王惠美曾喊話，指校地可規劃成立AI軟體產業智慧園區。

彰縣府新聞稿指出，教育部主秘林伯樵、王惠美以及健康台灣推動委員會委員何美鄉等人來到明道大學會勘，研商明道大學退場後校地使用轉型規劃；林伯樵指出，近期在健康台灣推動委員會中有委員提出，希望能在明道大學推動成立「健康園區」，落實減碳農業及有機栽種園區。

林伯樵說，他們特別參觀學校檢測中心檢測食品安全的設備，希望能協助學校平順退場，後續牽涉校地場域的處理及各項事業的轉型或活化，教育部會盡心盡力去協助，謝謝中央各部會及地方政府一起完成。

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何美鄉則指出，台灣人的健康指標在過去幾年，包括肥胖率、糖尿病等疾病年齡層下降，她才會倡議健康生活模式，而明道大學是很好的示範區，未來在這邊可建立健康園區，也謝謝縣府努力為在地發展做很好的思考。

王惠美表示，明道大學去年停招退場，接管業務拖了1年半都沒有定案，縣府也曾多次表達有意願單獨接管明道大學立場，除了可立即償還教育部代墊債務之外，縣府相關單位也可立即進駐，縣府準備好了，也請中央放心把明道大學交給縣府接管。（編輯：郭諭儒）1140414