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經發局長張婷媛上任 黃偉哲勉推動產業向上

2025/4/15 17:07
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府經濟發展局新任局長張婷媛今天於市政會議宣誓就職，她原任台南市政府沙崙智慧綠能科學城執行秘書。台南市長黃偉哲期許她的學術及實務經驗，推動產業向上發展。

黃偉哲表示，張婷媛擁有國立成功大學創意產業設計研究所博士學位，曾任國立高雄科技大學助理教授，亦曾在財團法人台灣經濟研究院服務，並借調經濟部擔任研究員，也曾在美國紐約市立大學研究基金會擔任助理研究員，兼具學術與實務經驗。

黃偉哲指出，已有許多高科技國際大廠進駐台南深耕，傳統產業方面，雖然近來面臨美國關稅影響，有些不確定因素，但長期而言仍然是持續發展，期盼張婷媛帶領經發局人員，推動台南市高科技及傳統產業繼續向上發展。

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台南市政府提供資料指出，張婷媛兼具扎實學術與多元實務經驗，長期關注創意及創新產業、品牌行銷等議題，對於如何融合產業創新與地方特色、強化青年創業動能，具有相當深入見解，可望為台南市經濟發展注入更多創意與前瞻視野。

市府指出，經發局是市府推動城市經濟成長重要引擎，在智慧科技園區發展、半導體S廊帶建構、產業振興及青年創業輔導等方面，均扮演關鍵角色，張婷媛將帶領經發局扮演政策推進與產業服務樞紐角色，推動產業多元發展，讓台南成為企業投資首選、青年築夢理想城市。（編輯：吳素柔）1140415

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