世界地球日 瑞典駐台辦事處贈花蓮學子環教繪本

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）響應4月22日世界地球日，瑞典駐台辦事處贈送花蓮全縣126所國中小學環境教育繪本，由縣長徐榛蔚代表接受，共同號召社會各界支持環境永續，一起保護地球環境。

花蓮縣政府與瑞典駐台辦事處今天下午在花蓮縣環境保護局1樓階梯講堂共同召開「響應世界地球日」記者會，與數10名花蓮的國小學童齊聚一堂，認識能源的重要性，並分享再生能源從何而來。

瑞典駐台辦事處贈送花蓮126所國中小學，來自瑞典的繪本「我們的隱藏力量：風光水火土打造永續地球」繁體中文版繪本，希望藉由淺顯易懂的故事，引領學生探索地熱與再生能源的世界，瞭解大自然背後的隱藏力量，並懂得彼此合作的重要性，一同為地球的永續未來努力，用行動保護地球。

瑞典駐台代表任荷雅（Helena Reitberger）首先以流利的中文向現場師生親切問好，她說，從瑞典搭機來台約20個小時，很開心在台灣學很多東西，今天帶兩個兒子坐火車來到花蓮，花蓮太美麗，自己20多年前曾在台灣居住1年半，那時曾有3次機會到美麗的太魯閣遊覽，希望這次有機會與兒子一起前往。瑞典和台灣有很多共同點，都很重視綠色轉型，致力守護地球的永續環境，期許瑞典和台灣能在永續發展的道路上攜手合作。。

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徐榛蔚致詞表示，花蓮致力發展與推動環境教育，落實「淨零碳排．永續花蓮」及SDGS的政策理念，透過與國際合作邁向永續及資源循環的城市，不僅要為自己，更要為下一代，守護這片土地，讓花蓮成為氣候韌性的縣市典範。縣政府致力推動再生能源及減塑生活，玉里鎮璞石閣生質能源中心以及台泥DAKA再生資源利用中心，將廢棄物循環再利用，全面實現減碳目標，確保花蓮能穩健邁向永續發展之路。

花蓮縣教育處長翁書敏說明，環境教育繪本「我們的隱藏力量：風光水火土打造永續地球」，是全台第一本介紹地熱與再生能源的繪本，透過簡單有趣的圖示及故事，讓學子充分瞭解環境永續與能源再利用的關聯性。（編輯：李淑華）1140416