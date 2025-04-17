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喵的奇幻漂流 內惟藝術中心18隻貓咪看電影

2025/4/17 11:38（4/17 12:06 更新）
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內惟藝術中心近日推出電影「喵的奇幻漂流」貓主限定場次，限時開賣反應熱烈，甚至提早額滿完售；18名貓主帶著愛貓一同觀影。（內惟藝術中心提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月17日
內惟藝術中心近日推出電影「喵的奇幻漂流」貓主限定場次，限時開賣反應熱烈，甚至提早額滿完售；18名貓主帶著愛貓一同觀影。（內惟藝術中心提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月17日
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（中央社記者林巧璉高雄17日電）高雄市內惟藝術中心近日推出電影「喵的奇幻漂流」貓主限定場，18名貓主帶著愛貓看電影、看展，活動中影廳設有貓咪活動放鬆城堡，貓主看完電影後可自由參觀展場。

內惟藝術中心新聞稿表示，去年因「吉犬昇天日」特展策劃寵物入館活動，成為首度開放狗入館的公立美術館。此次在電影「喵的奇幻漂流」上映後，參考他館經驗，成為放映期間第2間開放貓主入館看電影的影廳。

內惟藝術中心表示，參加貓主限定場活動，可以獲得獨家特典、紀念證書、與WIA世界插畫獎入圍藝術家EMILY LIU合作的貓主似顏繪，電影散場後還邀請貓主與觀眾參觀展場，致贈「奇想樂章」貓椅合照拍立得。

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活動中，片商光年映畫總監王鴻碩現場加碼，抽出絕版週邊幸運得主。高雄市動物保護處除準備精美小禮，也安排寵物訓練師進駐，叮嚀觀眾限定場注意事項，現場共有18隻貓與觀眾共同觀影。

內惟藝術中心說明，貓主限定場限時開賣一週期間反應熱烈，甚至提早額滿完售，活動當日無論是觀影或參觀展場，一切流程順利。「喵的奇幻漂流」持續上映中，歡迎所有喜愛貓的觀眾朋友進場看電影。（編輯：吳素柔）1140417

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#動物保護處
內惟藝術中心近日推出電影「喵的奇幻漂流」貓主限定場，貓主於看完電影後還可自由參觀展場。（內惟藝術中心提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月17日
內惟藝術中心近日推出電影「喵的奇幻漂流」貓主限定場，貓主於看完電影後還可自由參觀展場。（內惟藝術中心提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月17日
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