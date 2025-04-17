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反詐騙小蜜蜂掃街 台中烏日警分局車隊宣導

2025/4/17 17:13（4/17 17:26 更新）
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台中市烏日警分局17日邀請民眾騎乘機車擔任「反詐騙小蜜蜂」，並由分局長劉雲鵬（右2）登上宣傳車率隊展開車隊掃街，至重要路段及熱點區域宣導反詐騙。中央社記者蘇木春攝 114年4月17日
台中市烏日警分局17日邀請民眾騎乘機車擔任「反詐騙小蜜蜂」，並由分局長劉雲鵬（右2）登上宣傳車率隊展開車隊掃街，至重要路段及熱點區域宣導反詐騙。中央社記者蘇木春攝 114年4月17日
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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中烏日警分局今天展開車隊掃街，在重要路段及熱點區域宣導反詐騙。警方表示，目前較大宗的是投資詐騙，往往因被害人查證沒確實導致受騙，呼籲民眾提高警覺，才能有效防堵。

台中市警局烏日分局今天邀請民眾騎乘機車，擔任「反詐騙小蜜蜂」，並由分局長劉雲鵬登上宣傳車率隊，展開烏日、龍井及大肚區等區域繞行，至重要路段及熱點區域，進行車隊宣導反詐騙。

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劉雲鵬會前接受媒體聯訪時表示，詐騙手法日新月異，唯有全民共同提高警覺，才能有效防堵。呼籲民眾遇到可疑情況，務必「冷靜、查證、撥打165反詐專線」。

對於常見的詐騙手法，劉雲鵬指出，目前較大宗的就是投資詐騙，往往是因被害人查證沒有確實，導致受騙上當，其次依序為網購票券、交友詐騙。希望透過車隊行動化方式，深入社區貼近民眾進行反詐宣導。（編輯：吳素柔）1140417

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台中市烏日警分局17日展開車隊掃街，希望透過車隊行動化方式，深入社區貼近民眾進行反詐騙宣導。中央社記者蘇木春攝 114年4月17日
台中市烏日警分局17日展開車隊掃街，希望透過車隊行動化方式，深入社區貼近民眾進行反詐騙宣導。中央社記者蘇木春攝 114年4月17日
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