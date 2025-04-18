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金門金沙養牛場占用國有地 百頭牛隻將遷移畜試所

2025/4/18 13:10（4/18 13:51 更新）
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金門縣金沙鎮碧山養牛場長期占用國有地，經相關單位協調後，近期在金門縣動植物防疫所防疫人員支援作業下陸續進行遷移作業。（蔡其雍辦公室提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年4月18日
金門縣金沙鎮碧山養牛場長期占用國有地，經相關單位協調後，近期在金門縣動植物防疫所防疫人員支援作業下陸續進行遷移作業。（蔡其雍辦公室提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年4月18日
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（中央社記者吳玟嶸金門18日電）金門縣金沙鎮碧山養牛場長期占用國有地，經金門縣議員蔡其雍與相關單位協調後已啟動遷移作業，預計這週將超過200頭牛隻完成遷移至金門縣畜試所種牛牧場。

金門縣金沙鎮碧山養牛場長期占用國有土地，經民進黨籍金門縣議員蔡其雍與業者、國有財產署金馬辦事處、金門縣畜產試驗所等協調，原預計在民國113年8月將牛隻遷移至畜試所，但因該場區牛隻發生防疫事故，近期解除管制後，業者又與畜試所重新簽約進行牛隻遷移。

蔡其雍今天透過新聞稿表示，牛隻遷移作業自4月15日起啟動，在金門縣動植物防疫所防疫人員支援作業下，目前累計完成約219頭，剩餘近20頭牛隻預計於這週完成遷至金門縣畜試所種牛牧場。

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動植物防疫所表示，此次遷移前已全面完成牛隻疫苗補強施打，並嚴格控管牛隻健康狀況，確保全數牛隻在安全無虞情況下進行轉移，同時建立後續監測機制，持續追蹤場區與牛隻健康情形。

金門縣產業發展處漁牧科表示，將持續加強對牧場業者飼養管理輔導與監督，同時落實畜牧場登記及使用情形查核作業，以確保使用合規，降低爭議產生可能性，並維護整體畜牧環境的秩序與品質。（編輯：張雅淨）1140418

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