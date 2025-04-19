台東崁頂部落34人完成生態等課程 獲頒狩獵證

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縣海端鄉崁頂部落，30名男子及4名女子完成狩獵文化、生態及獵槍安全操作等課程後，今天在耆老的認可下獲部落頒發狩獵證，成為部落認證的獵人。

台東縣海端鄉崁頂部落今天舉辦射耳祭，部落的「台東縣崁頂村傳統狩獵文化永續發展協會」頒發狩獵證書給34名族人，成為認證獵人。

參與見證的農業部林業及自然保育署台東分署長吳昌祐表示，今天這時刻象徵崁頂村努力推動部落狩獵自主管理制度已獲得部落的認可，這重要的階段性成果，也讓這協會成為台東縣頒發狩獵證的首個獵團組織。

吳昌祐表示，台東分署支持崁頂村布農族人傳承傳統狩獵文化與落實自然資源管理的積極作為。這項頒證不僅布農族狩獵文化得以傳承延續，也是台東分署與崁頂村族人們共同維護管理山林資源的共同成就。

吳昌祐表示，台東分署和野聲環境生態有限公司於崁頂村輔導原住民族狩獵自主管理計畫已邁入第4年。計畫核心精神是透過部落獵人共同制定狩獵公約及回報狩獵紀錄，由族人自主管理及藉此機制達成傳承狩獵文化之目的。

崁頂村傳統狩獵文化永續發展協會表示，今日共有崁頂村的34位獵人獲頒狩獵證，其中耆老余楊、村長邱志強及多位協會幹部也名列其中；獲證的族人都是在完成部落共識所指定的傳統狩獵文化、獵槍安全操作、生態保育、急救訓練等多項課程後，在部落耆老的認可下取得狩獵證，協會未來仍將由輔導團隊協力下，持續自主辦理相關培訓課程，輔導及鼓勵其他尚未完成相關訓練的獵人取得資格。

獲頒狩獵證的協會幹部王力德表示，終於領到狩獵證，感到非常開心，狩獵協會成員彼此互相支持及鼓勵，每年都會召開數次獵人會議，也會主動回報獵獲數量，同時透過培訓課程，除了溫習及深入理解傳統狩獵文化及山林智識的精髓外，也學會如何操作及裝設自動照相機等技能。

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同時透過獵場的巡護工作，實際參與台灣黑熊等瀕危物種保育及生態棲地維護等工作，在付出了許多時間與心力，如今獲得認可獲頒實體的狩獵證書，感到十分榮耀，同時也感謝分署對原住民族傳統狩獵文化及山林智慧的尊重與支持。

林保署台東分署表示，未來將持續協助部落參與狩獵自主管理計畫，也期盼更多部落能夠陸續加入，共同守護珍貴的山林資源與傳統狩獵文化。（編輯：李淑華）1140419