鰱魚洄游碧潭引關注 新北：魚道難阻絕外來種

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新店碧潭堰大量鰱魚洄游引起討論，溪流與保育團體表示，人工魚道不是萬靈丹，維護河川原有棲地樣貌才是根本。水利局說，魚道以符合最大量魚種為目標，難阻絕外來種洄游。

新店碧潭堰4月初出現上千隻大頭鰱，利用魚道溯溪而上，引發熱議。中華民國溪流環境協會、中華民國自然生態保育協會、台灣河溪網協會、生態專業技術服務商業同業公會，17日發布共同聲明。

聲明表示，人工魚道並非解決所有魚群洄游受阻問題萬靈丹，維護河川原有棲地樣貌，及修復廊道整體連結才是根本之道。

聲明表示，如大頭鰱魚等外來種，不該被視為人工魚道設計的目標及成效驗證，避免造成不當效仿。大量外來種大頭鰱利用人工魚道溯溪而上，並非「生態豐富」，對生態系統而言反而是種隱憂。

水利局長宋德仁今天透過新聞稿表示，民國66年規劃碧潭堰之初，並無水域生態背景供參考，也未考慮生物廊道重要性，故未設計魚道。

宋德仁說，104年起，於碧潭堰下游建置4處矮堰，串連水域空間讓下游魚類可以洄游。碧潭堰因蘇迪勒颱風重創毀損；重建時決定設計魚道，打通阻塞洄游46年的生態廊道，以滿足攀爬性及游泳性等洄游物種。

水利局表示，碧潭堰魚道依清華大學團隊數年來的專業生態調查，依據可能洄游魚類的特性設計，其中包含多種原生淡水魚，如臺灣石𩼧、明潭吻鰕虎、蝦蟹螺貝類及水生昆蟲等。

清華大學榮譽退休教授曾晴賢下午告訴中央社記者，最新統計，碧潭堰周邊（壩下至安坑交流道橋）有64種魚類；魚道中共記錄到48種魚類，約為統計河段中的75%。魚道的48種魚類中，有15種外來種，其餘33種都是原生種（內含10種特有種），是台灣其他的魚道所望塵莫及。

他認為，如果在魚道中，以人工篩選移除外來種，只留原生種魚類，這樣的操作雖可行，但是實務上做不到，人力物力無法負擔。

透過 Google News 追蹤中央社

水利局說，魚道以適合原生種魚類能夠洄游上溯的流速、坡度、水深去考量，設計儘量能符合讓最大量的魚類使用為目標，但很難阻絕外來種魚類使用魚道洄游。

水利局說，這次大頭鰱魚群、鯉魚、草魚利用魚道上溯引起關注，推測是新店溪水質改善、縱向生態廊道打通，創造有利洄游的友善環境。希望大家以更開放的角度，看待及關注魚類上溯生態議題。（編輯：方沛清）1140419

新北市新店碧潭堰有大量鰱魚洄游引發各界討論，不過溪流與保育團體認為，人工魚道不是萬靈丹，維護河川原有棲地樣貌才是根本。圖為民眾於114年4月8日聚集關注大量鰱魚洄游。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月19日