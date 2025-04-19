馬祖天后宮媽祖遶境 大雨澆不熄信眾熱情

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（中央社記者潘欣彤連江縣19日電）馬祖境天后宮的媽祖誕辰慶祝活動今天晚間舉行重頭戲的遶境祈安遊行。數百位信眾不畏滂沱大雨，以扛眾神神轎、傳統人偶「孩仔」、鑼鼓樂「鼓板」等表達敬神之意。

根據馬祖境天后宮公告，媽祖誕辰為農曆3月23日，今年慶祝媽祖誕辰活動共3天，昨起先以清道遊行熱身，今天為園遊會以及重頭戲之一的遶境遊行，明天上午則是祭祀大典。全程遵照馬祖傳統民俗儀式進行，超過百位信眾各司其職參與，且風雨無阻。

晚間7時，在滂沱雨勢中，司儀先以閩東語宣布「文歸文位，武列武班」，由該廟主任委員曾林官等人將神明請入轎後，超過百位信眾組成的遶境隊伍，以步行方式，繞行廟宇所在地的馬祖村，沿途則有信眾持香等候上香。廟方表示，藉由遶境祈求信眾一整年的風調雨順、國泰民安。

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協辦單位之一的交通部觀光署馬祖國家風景區管理處透過新聞資料指出，馬祖境天后宮一年一度的媽祖遶境儀式，不僅為馬祖獨有信仰文化，更是春季最熱鬧的觀光盛會，在廟埕香火與熟悉街景中，找回記憶與情感的連結。信仰的力量不僅跨越世代，更連結著土地與人們。

馬祖境天后宮廟宇委員會告訴中央社記者，馬祖境天后宮為馬祖村民信仰中心，相傳媽祖投海救父後，屍身飄至現今的馬祖村澳口，居民感念媽祖英勇事蹟，於天后宮現址建廟紀念。廟宇建築雖經多次改建，但至今仍留存媽祖衣冠塚供民眾參拜。（編輯：龍柏安）1140419