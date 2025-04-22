登革熱國際研討會台南登場 9國交流防疫經驗

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）「登革熱防治與控制在後COVID-19時代的挑戰與創新技術角色國際研討會」在台南登場，共有9個國家的專家學者進行經驗分享與專題演講，並參觀台南登革熱防治與社區動員措施。

氣候暖化引爆登革熱危機，掀起人與病媒蚊間的全球攻防戰，台灣獲亞太經濟合作會議（APEC）支持，今、明兩天由台南市政府與衛福部疾管署於福爾摩沙遊艇酒店合辦研討會，邀請國內外登革熱專家學者討論、分享登革熱防治經驗與創新科技應用。

台南市長黃偉哲今天在開幕致詞表示，台南在2023年因登革熱疫情，有超過1萬名民眾被診斷為陽性病患，很慶幸2024年就沒有本土疫情，要歸功於疾管署協助及市府團隊努力，並感謝所有市民配合，讓台南從嚴峻疫情區域，轉變成全年度沒有任何本土疫情的城市。

黃偉哲強調，市府團隊在執行過程仍有改善空間，期望透過再精進，讓台南有更好預防措施與策略，也盼望藉由此次研討會互相合作交流討論，增進跨國合作防疫量能，保障全民生命財產安全。

台南市政府衛生局提供資料指出，台南於2015年率先成立登革熱防治中心，專責相關防治工作與作業，並與疾管署南區管制中心及國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心合署辦公，透過建立多方合作機制，持續推動相關防疫政策與措施，建立全國最完善病媒蚊監測網絡。

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衛生局指出，多年來台南在登革熱防治方面增加許多豐富經驗，此次研討會選在台南舉行，不僅是對台南防疫工作肯定，也是台南與國際接軌重要平台，盼藉此機會建立聯繫網絡，開創跨區域合作契機，提升傳染病聯防量能。

衛生局指出，此次研討會有台灣、美國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、墨西哥、越南等9國代表，就多項重要議題進行經驗分享及專題演講，活動期間並安排各國代表參觀台南市登革熱防治措施及社區動員情形。（編輯：吳素柔）1140422