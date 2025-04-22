加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴總統：提高對美採購天然氣石油 既是關稅談判重點也能強化台灣能源韌性
首頁 / 地方

高市府接管澄清湖風景區 水庫仍由台水維管

2025/4/22 15:32（4/22 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市政府22日表示，將接管原本由台灣自來水公司第七區管理處管理的澄清湖風景區。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月22日
高雄市政府22日表示，將接管原本由台灣自來水公司第七區管理處管理的澄清湖風景區。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市政府今天表示，將接管原本由台灣自來水公司第七區管理處管理的澄清湖風景區，並以行人免費入園為原則，但水庫水域部分仍由自來水公司維管。

澄清湖除了是高雄市重要水源保護區，也是重要觀光景點。縣巿合併後從過去地理邊陲成為都巿中心地帶，因應周邊包括仁武、鳥松及三民等區人口增長，整體規劃為休憩及滯洪等公共空間，向巿民開放。

不過，澄清湖原本是由台灣自來水公司第七區管理處管理，但因自來水公司人力及預算有限，高雄市政府工務局公園處今天透過新聞稿宣布，高雄市政府將接管澄清湖風景區。

公園處表示，未來高雄市將整合澄清湖及周遭的圓山綠地、鳥松濕地、高雄高爾夫球場、雙湖公園等而成澄清湖大公園，並以行人免費入園為原則，園區交通動線仍維持原本的管制強度，並未全面開放。

此外，市府接管後，也將延續並維持自來水公司對澄清湖水資源的專業規劃及管理。公園處指出，目前園區整體規劃均尚在草案討論中。

由於澄清湖園區大致是山坡地範圍，市府接管後會更著重於山坡地的維護保育，並針對高爾夫球場進行出流管制後，可避免受污染水體進入湖區；而水庫水域部分仍由自來水公司維管，有利於專注水資源保育。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，市府也將優化園區環境設施、湖畔人行步道、交通動線及部分停車空間，配合地理位置的優勢，結合周邊高爾夫球場及雙湖公園遊憩資源、自然生態休閒及水資源保育，形成中高雄最大水綠遊憩公園。

市府強調，接管澄清湖園區後，水質保護將挹注更多的專業人力及預算經費，在兼顧環境永續及自來水水源保護，重新打造澄清湖周邊綠帶水域資源，將澄清湖風景區風華再現，成為高雄市綠肺。（編輯：李淑華）1140422

#工務局
#公園處
#澄清湖
#台灣自來水公司
#高雄市政府
#圓山
#澄清湖風景區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：