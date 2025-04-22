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2025跑動金門暑假登場 夕陽下探索文化秘境景點

2025/4/22 18:26（4/22 18:36 更新）
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「2025跑動金門秘境探索夕陽跑」活動將在8月登場，金門縣政府22日舉行記者會，教育處長孫麗琪（中）表示，今年首次納入南石滬公園、峰上村天后宮及媽祖雕像等自然與文化景點，歡迎各界共襄盛舉。中央社記者吳玟嶸攝 114年4月22日
「2025跑動金門秘境探索夕陽跑」活動將在8月登場，金門縣政府22日舉行記者會，教育處長孫麗琪（中）表示，今年首次納入南石滬公園、峰上村天后宮及媽祖雕像等自然與文化景點，歡迎各界共襄盛舉。中央社記者吳玟嶸攝 114年4月22日
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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）2025年跑動金門秘境探索夕陽跑將在8月9日下午登場，今年首次納入南石滬公園、峰上村天后宮及媽祖雕像等自然與文化景點，報名即日起開放至2500個名額額滿為止。

2025年跑動金門秘境探索夕陽跑將在8月9日下午登場，金門縣府今天舉行新聞發布會，說明此次賽事資訊，金門縣教育處長孫麗琪、金門縣觀光協會理事長周子傑等出席。

孫麗琪表示，今年賽道規劃結合金門自然與文化景點，首次納入南石滬公園、峰上村天后宮及媽祖雕像等地標，跑者沿途能乘著夕陽微風奔馳在金門秘境間，此次賽事設有10.6公里路跑組與6.4公里休閒組，時間正好也在暑假期間，適合全家大小不同年齡層，與喜愛跑步各地民眾參加。

周子傑表示，跑動金門是以休閒健康運動為主，但此次賽事為讓跑者有儀式感，所以在10.6公里路跑組納入晶片計時，讓一些專業選手也能自我紀錄與挑戰。

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金門縣教育處透過新聞稿表示，此次活動現場將設有金門特色美食市集與文創攤位，每名跑者都有50元園遊券可使用，賽道上也會準備金門在地特色補給品，盼跑者們呼朋引伴，共同參加2025跑動金門活動。

教育處表示，報名自即日起開放至2500個名額額滿為止，報名及賽事相關資訊可至中華民國路跑協會官網查詢（https://www.sportsnet.org.tw/online_reg.php）。（編輯：李亨山）1140422

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