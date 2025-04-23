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高雄過港隧道AI助攻 導入超高車輛示警系統

2025/4/23 10:54（4/23 12:06 更新）
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高雄港過港隧道近2年發生約3起超高車輛撞損門架設備事件，為避免超過限高車輛駕駛未察覺持續駛入隧道，高雄港斥資1500萬元導入「超高車輛示警系統」。圖為前鎮端（高雄）設備佈設圖。（港務公司提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月23日
高雄港過港隧道近2年發生約3起超高車輛撞損門架設備事件，為避免超過限高車輛駕駛未察覺持續駛入隧道，高雄港斥資1500萬元導入「超高車輛示警系統」。圖為前鎮端（高雄）設備佈設圖。（港務公司提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月23日
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（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄港過港隧道近2年發生約3起超高車輛撞損門架設備事件，為避免超過限高車輛駕駛未察覺持續駛入隧道，高雄港斥資1500萬元導入「超高車輛示警系統」，工程預計明年底完工。

台灣港務公司高雄港務分公司今天發布新聞稿表示，過港隧道近2年發生約3起超高車輛撞損門架設備事件，超高車輛碰撞限高設施後，第一時間駕駛常常仍未察覺，持續駛入隧道，造成隧道消防管線及交控設施損壞，影響交通安全及隧道使用。

高雄港過港隧道高壓設備改善工程預計今年年中動工，預計明年底完工，港務公司強調，完工後將有效阻止不符高度限制車輛進入隧道，減少事故風險。

港務公司指出，過港隧道是全台唯一海底隧道，也是前鎮區與旗津區唯一的聯絡道路，隧道位於航道水面下14.2公尺，全長1550公尺，通行車輛限高4.6公尺，每日通行車輛約達8000輛，為避免相關意外持續發生，規劃斥資新台幣1500萬元，導入「超高車輛示警系統」。

港務公司說明，此系統是在隧道兩端的「超高車駛離車道」前150至400公尺不等，設置光達式偵測掃描器及車牌辨識AI系統，在偵測超高車輛時，搭配閃光警告喇叭、紅燈警示號誌管制車流、資訊可變號誌（CMS）顯示違規車輛車牌等，警示駕駛。

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此外，在後續車流停止後，由隧道兩端常駐保全人員，引導超高車輛駛離車道，並交付高港警後續處理。

港務公司呼籲，駕駛應遵守隧道限高規定，行車前主動確認車輛高度，未來配合現場警示與交通導引，共同維護通行安全。（編輯：吳素柔）1140423

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高雄港過港隧道近2年發生約3起超高車輛撞損門架設備事件，為避免超過限高車輛駕駛未察覺持續駛入隧道，高雄港斥資1500萬元導入「超高車輛示警系統」。圖為中興端（旗津）設備佈設圖。（港務公司提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月23日
高雄港過港隧道近2年發生約3起超高車輛撞損門架設備事件，為避免超過限高車輛駕駛未察覺持續駛入隧道，高雄港斥資1500萬元導入「超高車輛示警系統」。圖為中興端（旗津）設備佈設圖。（港務公司提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月23日
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