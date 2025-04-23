防路口轉彎打滑 高市推寬頻孔蓋下地

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）為保障行車過彎安全，減少車輛打滑，高市工務局今天表示，將優先針對易肇事路口，透過孔蓋下地，改善道路平整度，目前第1季已完成10處，預計年底前共完成70處。

高雄市區交通流量增加，一遇雨季孔蓋周邊易積水，增加車輛打滑風險，影響行人及行車用路安全。

為此，高雄市工務局道路挖掘管理中心今年啟動「路口轉彎處寬頻孔蓋下地專案」，將優先針對易肇事路口，透過孔蓋下地，改善道路平整度，減少交通隱患。

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工務局今天新聞稿表示，這項專案將擇重要易肇事路口優先改善，目前已於10處易肇事路口轉彎處完成10座寬頻孔蓋下地，如前金區自強二路與民生二路、成功一路與民生二路等，預計年底前共完成改善70處。

工務局道路挖掘管理中心表示，工程致力縮短施工時程，將施工影響降至最低，感謝市民在施工期間給予理解與配合，也期望其他管線單位一起跟進將孔蓋下地，保障用路人安全。（編輯：吳素柔）1140423