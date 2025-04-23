饒慶鈺辭新北秘書處長 侯友宜肯定致力城市外交

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市府秘書處長饒慶鈺辭職回歸家庭陪伴父親，市長侯友宜今天肯定其在市府國際事務與城市外交的努力與奉獻，讓國際認識新北。秘書處長接任人選會在適當時間公布。

新北市政府文化局今天在市政會議，報告圖書館的未來規劃，及市立圖書館第二總館的設計理念。臨時動議時，侯友宜突然宣布，今天是秘書處長饒慶鈺最後一次參加市政會議，24日即將離職。侯友宜並感謝饒慶鈺對市政建設的奉獻與努力。

饒慶鈺的父親為前立法院副院長饒穎奇，姊姊為台東縣長饒慶鈴，她曾任外交部歐洲司西歐科科長，台北市政府參事兼國際事務委員會執行長。2018年侯友宜當選首任市長時，延攬擔任市府秘書處長。

侯友宜表示，饒慶鈺6年多來，為新北市在國際舞台展現最大成果，未來也有人生規劃，祝福饒慶鈺面對其他的人生挑戰，繼續為國家做事。

饒慶鈺發表感言時表示，擔任公職26年的歲月，有幸在新北服務與團隊共事。但因父親年紀已高齡，身體也不如以往，侯友宜的二哥、醫師侯明鋒還前往關心。家裡在台東比較遠，難以兼顧，所以想要多陪陪家人，在暫時休息期間，也會多充實學習。

饒慶鈺回想，2019年與侯友宜一同赴歐參訪芬蘭赫爾辛基的頌歌中央圖書館（芬蘭語：Helsingin keskustakirjasto Oodi），及共融式公園等，都已成為現在新北建設的重要參考與範例。

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她說，世界變化很大，除了科技外，國際局勢變化難以預測，期許團隊持續加油。明天回歸民眾身分後，可以暢所欲言。

侯友宜接受中央社記者訪問時表示，感謝饒慶鈺的青春歲月奉獻新北，讓國際認識新北。尤其，國際外交與交流上，引進並借鏡共融公園、芬蘭頌歌中央圖書館的概念，令人印象深刻。（編輯：李錫璋）1140423