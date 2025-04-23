康橋國際學校單車環台車禍 新北：全力支持醫療

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）康橋國際學校秀岡校區學生22日在彰化發生車禍，新北市政府今天表示，全力支持受傷學生醫療與生活，也心理輔導受衝擊學生走出傷痛避免創傷症候群，另思索讓校外活動更安全。

康橋國際學校秀岡校區15歲男學生，昨天在彰化遭逆向車衝撞，傷勢嚴重，經手術後昏迷指數由3升為8，但仍未脫離險境；家屬評估後續照護等因素，最快今天安排轉至北部醫院治療。

新北市長侯友宜今天主持市政會議後接受媒體聯訪表示，昨天打電話給彰化縣長王惠美，動用醫療資源照顧學生。新北教育局也派人協助康橋學校。今天，他與校長通電話掌握狀況，希望受傷的孩子們能早日康復。

侯友宜表示，受傷較嚴重的學生，會在醫療資源、生活支持，給予關心協助。尤其，康橋的學生在車禍中身心受創，請教育局給予心理輔導，走出傷痛。另外，市府與學校間也重新思考，建構校外活動的更安全機制。

另外，媒體詢問，對行政院長卓榮泰要求各部會送出中央總預算凍結案的看法，侯友宜說，早就該將預算解凍案送立法院審議，「樂觀其成，盼望趕快解凍，回歸常態並努力做事，以符合人民的期待，國家也能正常發展」。

他說，這段期間的紛擾其實沒有意義，且徒增人民困擾，應及早趕快學會放下，共同努力造福人民。

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因應美國對等關稅衝擊，卓榮泰21日核定新台幣880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，對此，侯友宜表示支持方案。

侯友宜說，如果經費不夠還可以擴大，盼快落實並儘速發放到地方以利執行；產業界的聲音也已反映至中央，希望與地方儘速協調，落實業者需求。（編輯：黃名璽）1140423