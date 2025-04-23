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高市阿蓮國中傀儡戲社制霸全國 奪特優10連霸

2025/4/23 17:39
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（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄市阿蓮國中傀儡偶戲社再奪全國冠軍，今年在全國學生創意戲劇比賽中，以原創作品「良心竹船」獲「傳統偶戲類傀儡戲組國中組」特優獎，這是連續10年蟬聯全國冠軍。

阿蓮國中新聞稿表示，劇碼「良心竹船」由教師陳怡臻原創劇本、「錦飛鳳傀儡戲劇團」團長薛熒源潤飾口白，故事講述心地善良的「阿良」勸化傲慢的「鴨霸」學習船夫技藝，經歷一場落水意外，「鴨霸」領悟人情冷暖、浪子回頭，最終創業成功、改寫人生。

校方表示，此劇故事貼近人心、寓意深遠，充分展現了傳統藝術與現代價值的完美結合。演出以古調「唸歌仔」與桃花過場音樂開場。操偶與口白的完美結合，整齣戲在情感張力與視覺震撼中，展現十足專業。

校方表示，學生梁嘉予一人分飾三角，角色轉換流暢自如，能邊操偶邊講口白，展現驚人默契與演技；國一生劉廣家在開場就以渾厚歌仔嗓音，迅速將觀眾帶入劇情。

高雄在地知名傀儡團「錦飛鳳傀儡戲劇團」團長薛熒源與張雪香老師是阿蓮國中社團幕後靈魂人物，2人多年來將專業技藝傳承給學生。

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薛熒源表示，學生們不僅學習操作16條絲線以上的戲偶，還要掌握口白、劇情、燈光音效與道具調度，儘管辛苦，孩子們始終樂在其中，舞台上閃耀的，不只是技巧，更是對藝術的熱愛。

阿蓮國中校長盧彥勳強調，阿蓮國中用10年的堅持與熱情，讓傀儡戲不再只是劇場中的技藝，而是一場場照亮學生生命的文化旅程，「傀儡戲不只是表演，更是平時學校所學的知識（跨領域）、情意（正向態度）、技能（傀儡戲）的具體展現。」（編輯：陳清芳）1140423

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