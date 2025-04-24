台東綠金荖花每公斤飆破4千元 有行無市

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東「綠金」荖花農曆春節後飆破每公斤千元，接著一路飆漲至今已突破新台幣4000元，卻出現「有行無市」，消費者吃不起，檳榔攤不敢賣。業者表示，這是史上第3高天價。

台東市檳榔攤最近買不到以荖花為佐料的檳榔，僅有大盤商直營的檳榔攤才可以買到。「民眾吃不起了」有檳榔攤商說，荖花1公斤要新台幣4280元，換算下去，1顆檳榔超過10元，沒幾個人吃得起，乾脆暫時不要賣包荖花的檳榔，改以荖葉的為主。

從荖花、荖葉的批價網站資料，去年中旬至今年1月，上等荖花每公斤在400至800元，次級品200至700元，對農民來說，這已經算是好價錢；春節過後的2月3日上等荖花飆到1380元，次等荖花1280元，結果一路狂飆，3月12日破3000元，4月2日上等荖花已飆漲至4280元，次等荖花3980元，這價錢持續至今。

位於台東市光明路經營荖花、荖葉、檳榔的郭姓大盤商說，目前台東市只有他直營的檳榔攤可以買到以荖花為佐料的檳榔，「太貴了，大家買不起，檳榔攤也不敢進貨」。

他說，台東荖花曾出現過3次天價，第1次是2011年因寒害，上等荖花1公斤6000元，次等5000元；第2次是2016年尼伯特颱風將台東的荖花、荖葉園摧毀約7成，當時老花飆破9000元，但這2次天價都是因天然災害影響；這次再度飆破4000元，可能是受到人為操作。

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他說，台東這幾年經歷過多次颱風吹毀荖花園，目前台東種的已經非常少，大部分從屏東進入，因此盤商很容易控管通路，抬高價錢。

荖花、荖葉是台東主要經濟作物之一，20年前比釋迦產值還高，但因充滿水保、衛生、身體健康等爭議，政府採取「不鼓勵、不輔導、不禁止」的3不政策，市場機制由盤商控制，因此荖花、荖葉曾多次創下高價紀錄，被農民視為「綠金」，但有時價格掉落至每公斤不到50元，讓農民叫苦連天，甚至廢園。（編輯：陳清芳）1140424