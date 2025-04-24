加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

嘉縣布袋獨特信仰神轎衝水路迎客王 信眾熱情參與

2025/4/24 13:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉縣布袋鎮新塭嘉應廟今天舉辦「衝水路、迎客王」活動，為沿海地區一年一度文化宗教盛事，已有200多年歷史；轎班抬神轎衝水路具獨特性，吸引眾多信眾共襄盛舉。

每年農曆3月27日嘉應廟王爺聖誕時，成千上萬的信徒就會來到台17線旁新塭國小西側王爺窟（王船碼頭）觀看的「衝水路、迎客王」活動；今天在嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、布袋鎮長蔡瑋傑及嘉應廟主委蔡文彬等主祭者焚香祭拜上天後展開。

嘉應廟尹王爺所乘坐的神轎率先衝入水中迎接客王，其餘神轎陸續跟進，直到感應客王降臨才上岸起駕回鑾。神轎回程途中，信眾紛紛趴跪在路中，等待「鑽轎腳」以求平安。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

翁章梁接受媒體聯訪表示，「衝水路、迎客王」為布袋鎮新塭地區的民俗活動，其形式罕見、具獨特性，成地方特色，邀請全國民眾每年農曆3月27日到新塭體驗這項特殊宗教盛事，並感受當地好客的人情味。

嘉義縣文觀局指出，嘉應廟供奉了22尊王爺（客王）， 2尊輪流坐鎮廟內，另外13尊負責巡守海域、7尊巡守山區。傳說每年農曆3月27日是王爺的聖誕，在外巡守的20尊王爺會聚集在布袋鎮新塭外海一艘無形的王船上，海水漲潮時王船順著溪流進入新塭地區的王爺窟（王船碼頭），之後齊到嘉應廟「作客」，並接受信眾參拜。地主尹王爺等眾神則特別以衝水路的方式迎接，展現地主的歡迎之情。（編輯：李淑華）1140424

翁章梁
清明節後金鑽鳳梨口感佳 嘉縣民雄農會推薦品嚐民雄魚塭變身魚罐頭咖啡館 吸引奈良美智光顧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：