東縣府赴德參訪BSR循環園區 與柏林市政府交流

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東縣長饒慶鈴帶領縣府團隊和鄉鎮市長赴德國，昨日參訪BSR循環園區與柏林市政府交流探索城市永續與資源治理。

饒慶鈴等人於22日晚上出發前往德國，台東縣政府今天發布新聞表示，參訪團昨天參訪行程為柏林地知名的BSR（Berliner Stadtreinigung）廢棄物循環園區，了解回收再利用、廚餘處理及能源轉換等作法。

同時也拜會柏林市政府，與參議院交通移動、氣候與環境保護部（SenMVKU）針對氣候政策、城市資源治理及永續交通等進行座談，汲取德方推動永續城市發展的實務經驗，思索台東的可行路徑。

台東縣政府表示，BSR循環園區為歐洲資源再利用的重要案例，營運模式結合科技導入與社區參與，成功提升分類效率與回收效益。園區設有高度自動化分選系統，精準辨識與分類各類資源物，設有RE-USE中心及二手商品販售專區，讓家具、家電與建材等物品經維修後重新上架，延長壽命，落實「物盡其用」理念。

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此外，園區設有厭氧消化設施，處理廚餘與綠色廢棄物，轉化為沼氣供市區公車及電網使用，展現「轉廢為能」成果，整體回收率超過75%，提供可借鏡的循環經濟範例。

饒慶鈴透過新聞稿表示，台東每日約產生130至150公噸生活垃圾，焚化爐啟用以來，垃圾處理量大幅提升，降低對外縣市委託焚燒的依賴。此次赴德參訪提供許多具體作法與制度設計的啟發，有助縣政府擘劃更完整的循環體系。（編輯：陳政偉）1140426