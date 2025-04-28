屏縣府推募資輔導計畫 助力原鄉深化可可產業

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東縣政府去年推行群眾募資輔導計畫，賽嘉部落達魯法樂可可工坊透過草生栽培方式種植，獲計畫支持，現在還投入推廣食農教育，深化部落可可產業發展。

縣府今天透過新聞稿表示，群眾募資輔導計畫輔導創業團隊將創意上架募資平台，同時鼓勵業者跟隨SDGs永續潮流與世界接軌，除提供創業者實作獎勵金新台幣3萬元，也導入輔導資源。進駐在屏東智慧農業學校的達魯法樂可可工坊順利完成募資，將資金用於推廣食農教育，並深化部落可可產業。

可可工坊團隊指出，屏東智慧農業學校據點提供食農教育空間，學童透過參訪了解可可樹變成巧克力的過程，品嚐以純原料製作的巧克力，顛覆過往巧克力很甜印象。此外自家的可可園友善土地，生物多樣性豐富，原住民是與大地共生、共榮、共存的族群，期許學童從小跟土地建立連結。

可可工坊團隊指出，未來將在部落設立可可工坊據點，帶領更多客人走進部落，也讓部落農人看到巧克力的產品以提升認同感。

屏縣府勞青處表示，屏東品牌將地方文化、環境永續與創生經濟結合，另外還有2組募資團隊，檳榔子染藝師王一帆發起認養檳榔樹計畫，運用檳榔子染技藝開發設計商品，為檳榔產業轉型與加值。

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夭夭藝文工作室則結合洋蔥、雨來菇、海味青海苔等在地食材，設計天然色彩的恆春半島風味餃，讓募資者透過食物認識土地故事。

勞青處提到，持續舉辦創業小聚、創業課程等活動，資金部分有青創貸款利息補貼，最高貸200萬元、3年免利息，協助創業者獲取更多資源與機會。（編輯：張雅淨）1140428