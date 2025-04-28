浪漫「5月雪」紛飛 苗栗客家大院桐花進入盛開期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）春夏之際，苗栗縣銅鑼客家大院近萬棵油桐樹逐漸開花，園區指出，今年受氣候影響，較前幾年晚1至2週開花，預計5月1日至母親節將是最盛開階段，可欣賞浪漫「5月雪」紛飛。

苗栗縣政府委外營運「姜太公中部道場客家大院」，為迎接一年一度桐花季，推出「伯公仔桐花嘉年華」，遊客除賞桐花，還可參拜兩百年歷史的土地公祈福，並享用新住民販售的世界各地美食小吃，苗栗縣長鍾東錦今天前往推廣桐花季，並為新住民攤商加油打氣，一起為苗栗拚經濟。

姜太公道場主席羅世新指出，園區10餘公頃，種植有近萬棵大、小油桐樹，前幾年桐花大多在4月初便盛開，今年受氣候影響延遲了近2週，預計5月1日至母親節這段時間將出現花況大爆發，「5月雪」紛飛，妝點成一片浪漫山林仙境的美景可期。

透過 Google News 追蹤中央社

羅世新說，有別於在山林小徑賞桐，園區是公園式的開闊環境，有步道可供漫遊，漫步其中，可見翠綠枝梢點綴雪白花朵，不時隨風飄落，景緻宜人，也能親近拍照。

鍾東錦表示，園區桐花季活動與新住民協會攜手合作，邀請來自各國新住民設攤，推出多元美食饗宴，並規劃農特產品展售、特色服裝體驗，融合客家、宗教與異國風情，讓遊客休閒賞花，更是一次深入多元文化之旅，歡迎民眾把握花期造訪。（編輯：方沛清）1140428