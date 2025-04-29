台南獲再生水建設評鑑優等 每日供應6.1萬噸

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府今天獲頒內政部國土管理署112年度公共污水處理廠再生水建設評鑑優等獎，連續3年獲肯定。市府指出，台南目前每日共可供應6.1萬噸再生水，仍持續推動增加。

台南市政府水利局長邱忠川表示，台南市再生水建設成果豐碩，透過大數據與物聯網技術導入，強化智慧水管理體系，提升城市供水韌性，應對極端氣候與乾旱風險。

邱忠川指出，市府更將「都市小水庫」作為發展目標，持續擴大再生水應用範圍，深化全民水資源教育，推動創新技術與政策，打造永續且具韌性的水環境。

他說，此次獲獎不僅是對台南市在污水再生利用政策推動的高度肯定，也為地方政府落實綠色永續治理立下標竿，未來將持續以「珍惜每一滴水」為核心理念，致力守護台南水資源，為市民與產業創造更穩定、永續發展基礎。

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台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，面對日益嚴峻水資源挑戰，台南長期致力推動水資源循環經濟政策，目前全市已建成3座再生水廠，包括永康廠每日供應1.55萬噸、安平廠每日供應3.75萬噸、仁德廠每日供應0.8萬噸，合計每日可供6.1萬噸再生水。

黃偉哲指出，市府正積極與中央合作擴建再生水廠，預計明年可每日供應9萬噸再生水，此外，也持續推動新市、善化、安定地區再生水，預計完成後每日可再增加提供1.8萬噸，不僅可有效穩定南部科學園區高科技產業用水，更大幅降低對自來水依賴。（編輯：蕭博文）1140429