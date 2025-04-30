加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北新店2智慧停車場5/1啟用 提供323格車位

2025/4/30 18:29（4/30 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府交通局表示，新闢新店區二十張及永安2處全智慧化平面停車場，採用車牌辨識系統、遠端監視設備、多元繳費系統及悠遊卡感應設備，將於5月1日啟用。圖為二十張平面停車場。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年4月30日
新北市政府交通局表示，新闢新店區二十張及永安2處全智慧化平面停車場，採用車牌辨識系統、遠端監視設備、多元繳費系統及悠遊卡感應設備，將於5月1日啟用。圖為二十張平面停車場。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北30日電）新北市政府交通局今天表示，新闢新北市新店區二十張及永安2處全智慧化平面停車場，採車牌辨識系統、遠端監視設備等，將於明天啟用，共有323格小型車停車位。

新北市交通局停車管理科代理科長王昶閔透過新聞稿指出，二十張平面停車場位在二十張路231號，鄰近大豐公園停車場；永安平面停車場位於安和路3段46-11號，距離安坑輕軌新和國小站步行約5分鐘。

王昶閔說，這2處停車場周邊多為老舊公寓，原屬民間業者經營的私有停車場，經由新北市政府地政局以區段徵收方式取得土地後，交由交通局規劃闢建為公有平面停車場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王昶閔指出，二十張平面停車場有248格、永安平面停車場則有75格小型車停車位，2處均導入智慧化停管設備，採用車牌辨識系統、遠端監視設備、多元繳費系統及悠遊卡感應設備，提供在地居民安全、便利的停車服務。

新北市交通局表示，這2處停車場小型車臨停每小時30元，月票登記及抽籤作業辦法已公告在交通局網站，有停車需求的民眾可多加利用。（編輯：郭諭儒）1140430

#交通局
#新北市
#永安
#地政局
#安坑輕軌
#新北市交通局
#新店區
#王昶閔
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：