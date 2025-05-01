加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
梅雨鋒面5/4報到 中部以北、東半部留意雨勢
首頁 / 地方

饒慶鈴率團赴德 考察多世代聚落

2025/5/1 11:22（5/1 11:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣長饒慶鈴率團赴德國考察，參訪德國永續城鄉與共生型住宅發展，特別前往位於埃爾福特的「多世代共居社區」，作為未來台東推動共生型社宅的重要參照。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月1日
台東縣長饒慶鈴率團赴德國考察，參訪德國永續城鄉與共生型住宅發展，特別前往位於埃爾福特的「多世代共居社區」，作為未來台東推動共生型社宅的重要參照。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東縣長饒慶鈴率團赴德國考察，參訪德國永續城鄉與共生型住宅發展，特別前往參訪位於埃爾福特的「多世代共居社區」，作為未來台東推動共生型社宅的重要參照。

饒慶鈴4月22日帶領台東縣政府團隊和鄉鎮市長前往德國考察。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，為打造更貼近地方文化與自然地景的社會住宅樣貌，考察團考察德國永續城鄉與共生型住宅發展，並特別前往參訪位於埃爾福特 （Erfurt）的「AndreasGarten多世代共居社區」，針對空間規劃、社區運營及照護整合機制進行深入交流，流，作為未來台東推動共生型社宅的重要參照。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台東縣政府表示，AndreasGarten為德國少數以「多世代共居」為核心設計的社區住宅，由建築師Tobias Kahl（托比亞斯·卡爾）與Adrian Dorschner（阿德里安·多施納）規劃設計，基地內配置3棟3層樓木構建築，環繞中央半公共花園，提供92戶住宅單元，並整合幼兒園、治療中心、教堂與社區廳等機能，回應不同年齡層日常所需，營造跨世代互動與照顧機能兼備的社區環境。

饒慶鈴表示，台東不像都市有高樓林立與密集開發，反而保有開闊地景與緊密的鄰里關係，基於這樣的條件讓社會住宅的規劃有不同的起點與可能。未來推動的新案，不只是蓋房子，更希望透過設計與機能，把社區原本就有的人情味留住，甚至連結更多支持系統，讓年輕人、長輩都能安心生活、自在互動。（編輯：李亨山）1140501

#台東縣政府
#德國
#饒慶鈴
#社會住宅
#社宅
饒慶鈴
東縣府赴德參訪BSR循環園區 與柏林市政府交流饒慶鈴率團赴德國考察 將缺席藍營426凱道活動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：