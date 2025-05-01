饒慶鈴率團赴德 考察多世代聚落

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東縣長饒慶鈴率團赴德國考察，參訪德國永續城鄉與共生型住宅發展，特別前往參訪位於埃爾福特的「多世代共居社區」，作為未來台東推動共生型社宅的重要參照。

饒慶鈴4月22日帶領台東縣政府團隊和鄉鎮市長前往德國考察。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，為打造更貼近地方文化與自然地景的社會住宅樣貌，考察團考察德國永續城鄉與共生型住宅發展，並特別前往參訪位於埃爾福特 （Erfurt）的「AndreasGarten多世代共居社區」，針對空間規劃、社區運營及照護整合機制進行深入交流，流，作為未來台東推動共生型社宅的重要參照。

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台東縣政府表示，AndreasGarten為德國少數以「多世代共居」為核心設計的社區住宅，由建築師Tobias Kahl（托比亞斯·卡爾）與Adrian Dorschner（阿德里安·多施納）規劃設計，基地內配置3棟3層樓木構建築，環繞中央半公共花園，提供92戶住宅單元，並整合幼兒園、治療中心、教堂與社區廳等機能，回應不同年齡層日常所需，營造跨世代互動與照顧機能兼備的社區環境。

饒慶鈴表示，台東不像都市有高樓林立與密集開發，反而保有開闊地景與緊密的鄰里關係，基於這樣的條件讓社會住宅的規劃有不同的起點與可能。未來推動的新案，不只是蓋房子，更希望透過設計與機能，把社區原本就有的人情味留住，甚至連結更多支持系統，讓年輕人、長輩都能安心生活、自在互動。（編輯：李亨山）1140501