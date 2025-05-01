議員抨柑城橋遭堵 土城產業園區：打通將大塞車

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市柑城橋無法直通土城產業園區，市議員質詢認為，民眾需繞道進入園區，影響周邊安寧與產生空污。經濟部產業園區管理局今天表示，園區道路狹窄，若打通恐將大塞車。

無黨籍新北市議員蘇泓欽4月30日在市議會質詢表示，樹林區通往土城產業園區的柑城橋，通車已6年，但經濟部卻在產業園區門口設護欄，柑城橋銜接擺接堡路，成了T字型道路，無法直接進入園區。

他說，經由柑城橋通勤的園區員工，上下班須繞道擺接堡路及周邊巷道，因此怨聲載道。巷道內居民，也因導入的車流影響安寧，交通安全、空氣污染而苦不堪言。

另外，柑城橋車輛無法直接進入園區，萬一園區發生火災或重大公安意外，救護、救災車輛無法進入，屆時後悔莫及。

對此，經濟部產業園區管理局台北分局今天回應中央社記者詢問表示，土城區中山路是貫穿產業園區的唯一主要道路，為單向雙線道路，寬度有限且緊鄰工廠設施，區內廠商使用率極高，屬經濟部產業園區管理局管轄，並非一般市區道路。

園管局台北分局表示，新北市府於民國108年擴寬柑城橋時，原規劃直接銜接園區內的中山路，但因中山路前段路幅12公尺寬，末端路幅僅6公尺寬，已無拓寬空間；如貿然開通後，外車進入反而增加交通負擔，造成中山路更壅塞，造成員工與物流通行困難。

台北分局表示，當時市府與廠商協商決定，在柑城橋頭以紐澤西護欄作為安全阻隔，兼顧廠商營運權益與交通紓解。建議新北市府應尊重園區廠商之共識，並優先完成大安圳加蓋工程等交通配套措施。

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台北分局說，社會大眾誤解「柑城橋原已連接中山路、後遭園區阻擋」，與事實有出入。

至於外界關切的救災動線，園管局台北分局說，土城頂埔消防分隊就設在產業園區土城服務中心旁，地理位置在園區核心，能迅速救災及應變。廠商也成立區域聯防、定期消防安檢與應變演練，建立完善救災機制。柑城橋是否連接園區，對整體救災效能，並無直接影響。（編輯：方沛清）1140501