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新設國際機場 陳其邁：南星計畫區是最佳選擇

2025/5/7 15:56（5/7 16:26 更新）
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高雄市長陳其邁（前）7日在議會答詢表示，現在是規劃高雄24小時起降的大型國際機場最適當時機，高雄南星計畫區是新機場最佳選擇。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月7日
高雄市長陳其邁（前）7日在議會答詢表示，現在是規劃高雄24小時起降的大型國際機場最適當時機，高雄南星計畫區是新機場最佳選擇。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月7日
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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市長陳其邁今天表示，高雄有5個半導體廠，未來1奈米廠也可能設在南部，現在是規劃高雄24小時起降的大型國際機場最適當時機，高雄南星計畫區是新機場最佳選擇。

高雄市議會今天進行市政總質詢，議員陳善慧在質詢時說，高雄小港機場有宵禁限制，高雄應打造一座24小時國際機場，解決噪音問題並提升運能；短期內，小港機場可爭取第五航權，吸引外籍航空停靠轉機。

陳其邁答詢表示，南部近年變化很快，高雄有5個半導體廠及周遭設備材料供應鏈廠商，未來1奈米廠也可能設在南部，現在正是規劃高雄24小時起降的大型國際機場最適當時機，高雄南星計畫區是新機場最佳選擇。

陳其邁說，桃園機場腹地已趨飽和，為分散風險與因應產業布局，南部有必要設置一座全天運作的國際機場；南星計畫區除具備填海造陸條件，也符合空域整體考量，搭配捷運路網建設，是具潛力的選址方案。

陳其邁指出，市府綜合空域整體規劃與海事工程等因素，研議於南星計畫區新建國際機場，預計可透過填海造陸取得約1000公頃腹地，不僅可避免噪音問題，也有助於滿足空運需求與南部產業長遠發展。

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針對小港機場爭取第五航權，陳其邁表示，高雄常為東南亞飛往歐美的重要轉運點，爭取廉價航空進駐及推動第五航權開航，為當前發展洲際航線的可行策略，可加強高雄與東南亞等城市連結。

陳其邁並指出，隨著台積電設廠進入高峰期，市府已於翠華路等幹道進行拓寬工程，並推動新台17線、國道七號及高屏第二快速道路，及八德路交流道及高屏二快左營端等建設，強化周邊聯外交通。（編輯：吳素柔）1140507

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