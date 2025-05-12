政院重啟公地放領 宜蘭大南澳80公頃將開放申請

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（中央社記者王朝鈺宜蘭12日電）行政院為兼顧國土復育與土地正義，決定以宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區80公頃台拓地，重啟公地放領還地於民，行政院政務委員陳金德並要求8月底完備相關作業，以利後續放領。

蘇澳鎮公所今天指出，陳金德9日上午偕中央各部會官員至蘇澳鎮朝陽里朝陽社區發展協會，舉辦「台拓地公地放領說明會」，與會民眾上百人，多數是年邁長者及承襲務農的第2代、第3代。

陳金德表示，當年因程序因素，審查未能完備，以至於公地放領案停擺，在他擔任宜縣代理縣長期間就曾經辦此案，深知案件時間久遠、跨部會協調難度非常高，出任政委後，經1年多來密集跨部會議協調，終獲成果，政院已於日前拍板，有條件開放大南澳台拓地公地放領案。

根據簡報資料，公地放領國有耕地計396筆，承租人次422筆，面積約80公頃。財政部指非農牧用地、非耕地租約等不符規定情形、交通部指道路建設計畫範圍、農業部則指轄管農田水利設施，另宜蘭縣府指在都市計畫範圍、河川道路等公共使用不予放領。

陳金德於會中向民眾說明，此次大南澳公地放領標的，全數為大南澳都市計畫區以外農地，放領標準需符合民國92年已於內政部公地放領審議委員會審查過的案件。並以民國79年公告現值一坪400元價格，有條件開放申請。需於民國65年9月以前，有租用農地、耕作事實，迄今租約未曾中斷者，且於92年公地放領審議通過的個案。

長期號召「還我土地」陳情行動的朝陽里長李順義表示，公地放領已經講了幾十年。大南澳先民當年到此墾荒、務農未能落地生根。隨著日人戰敗離台，土地收歸國有，先民及後輩只能以「向政府承租」方式，延續農地生產，租金一繳就是半世紀甚至更久。

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李順義說，大南澳歷史性一案，攸關300、400名農戶的土地正義，感謝陳金德協助突破重重難關，讓大南澳農民得以落地生根，重獲歸屬感。

蘇澳鎮長李明哲指出，「遲來的土地正義」，原先以為爭取許久沒希望了，直至去年，陳金德多次率領部會官員親臨大南澳傾聽民意，居民們才又燃起一絲希望。感謝總統賴清德及行政院長卓榮泰，願以人民為念、還地於民、實踐土地正義。（編輯：方沛清）1140512