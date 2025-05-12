歡慶護師節 張麗善提友善職場落實保障護理夥伴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）今天是護師節，雲林縣長張麗善提出「護理友善職場6大行動」，明確宣示將從制度面支持護理夥伴，並同步啟動提升薪資待遇規劃方案，落實對護理專業的實質保障。

雲林縣政府與台大醫院雲林分院今天在虎尾院區共同舉辦護師節慶祝活動，張麗善、台灣大學副校長張上淳與雲林縣護理師公會理事長廖惠娟及各大醫院護理代表也一起參加。

張麗善在會中提出6大友善職場行動綱領，包括「多元培訓，護理更強」、「安全護航，拒絕暴力」、「智慧護理，輕鬆工作」、「薪資加碼，價值體現」、「托顧老小，無後顧憂」、「合理護病，共創幸福」，體現縣府營造護理正向執業環境的具體作為。

張麗善強調，護理人員不僅是醫療體系不可或缺核心成員，更是人民健康、社會發展與經濟成長重要力量。

透過 Google News 追蹤中央社

廖惠娟說，公會近年來會員數穩定成長，到今年會員數逾4300人，畢業季即將到來，許多醫療院所直接到校園徵才，以政策及利多吸引新人加入。

廖惠娟指出，今年初急診壅塞，縣府出面協調，讓大家在合理情況下提供病患優質服務；而現階段職場上所面臨的問題是，有些護理人員從急重症轉到長照醫療，面對此問題，醫院祭出多種福利留人才，還有縣府所提出政策支持，讓護理成為一份值得投入、也值得驕傲的專業選擇。（編輯：陳仁華）1140512