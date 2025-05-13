淡水某棒球場租用費比職棒球場貴 新北市研議調降

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（中央社記者趙敏雅新北13日電）新北市議員鄭宇恩表示，淡水沙崙文中四棒球場8小時租用費新台幣1萬3000元，比職棒場地天母棒球場8小時收費8000元還貴。新北市教育局今天說，將與代管學校研議調降租用標準。

民主進步黨新北市議員鄭宇恩今天透過新聞稿指出，淡水沒有高灘地棒壘球場，當地社區棒球發展仰賴淡水國中代管的沙崙文中四棒球場，過去吸引民眾練習傳接球、模擬比賽，也啟發學童加入學校棒球隊，甚至發展成群組，朝組成棒球隊發展。

鄭宇恩表示，然而，沙崙文中四棒球場在場地整修後改依規定收費，過高金額讓人望之卻步，良好的社區棒球氣氛就此中斷。

她說，沙崙文中四棒球場8小時收費達1萬3000元，其中收的清潔費與「新北市立高級中等以下學校校園場地使用收費標準」不同，相比台北市校園場地開放使用8小時4400元、林口區公所社區棒球場8小時7500元都還要高。

鄭宇恩表示，沙崙文中四棒球場8小時收費，甚至比職棒場地天母棒球場租借上、下午時段共8小時收費8000元還貴，根本沒有社區球隊有能力負擔，正因為淡水只有這個社區棒壘球場，等同於市府扼殺淡水社區棒球發展，要求市府檢討收費標準。

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新北市政府教育局以訊息說明，淡水區沙崙文中四棒球場長期委由淡水國中代管，屬校園場地，依規費法為使用者付費精神，自去年8月起依照「新北市立高級中等以下學校校園場地使用收費標準」收費辦理，為場地使用費每場次4小時收費4000元，清潔管理費每場次2500元，總計每場次收費6500元；其中依規定清潔管理費有每4小時4000元上限，實際收費低於規定。

教育局說，重視在地運動發展與社區參與，將廣納各界建議，已安排近期與代管學校共同研議調降場地租用標準，兼顧場地維護與使用公平性，務實回應在地需求，持續支持運動發展。（編輯：黃名璽）1140513