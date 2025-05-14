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高市大昌一路302巷標線人行道 通行更安全

2025/5/14 14:38（5/14 15:11 更新）
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高雄義大大昌醫院北側的大昌一路302巷增設「停車帶保護型標線人行道」，日前完工。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月14日
高雄義大大昌醫院北側的大昌一路302巷增設「停車帶保護型標線人行道」，日前完工。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月14日
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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄義大大昌醫院周邊交通負荷大，醫院北側的大昌一路302巷更因道路兩側寬度不一，引發安全疑慮。市府增設「停車帶保護型標線人行道」，將動線分隔明確，日前已完工。

義大大昌醫院是市中心的重要醫療據點，每天有大量就醫民眾與接送車輛進出，周邊交通負荷大，停車需求高。其中位於醫院北側的大昌一路302巷，道路兩側寬度不一，局部車道寬度過寬，不僅缺乏人行道設施，也常導致車速過快，對於當地居民與行人產生安全疑慮。

經由地方居民與里長反映，交通局會同社區代表進行多次會勘與討論後，決定採取「停車帶保護型標線人行道」設計，藉由將原有停車格內推至車道內側，形成人行道、停車帶與車道之間明確的動線分隔。

此外，交通局同步進行街角擴大設計，縮短行人穿越距離，並進行車道瘦身調整，藉由減少車道寬度，降低汽、機車併行的機會，達成減速效果。

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交通局今天新聞稿指出，「停車帶保護型標線人行道」日前已完工，不僅提供民眾通往醫院安全的人行通道，更能有效降低車速，提升整體通行安全。

交通局表示，高市近年已陸續設置117處標線型人行道，在實體人行道無法建設前，標線型人行道是行人專屬空間，車輛勿違規佔用，並提醒用路人遵守號誌，遇到行人過馬路要停讓行人。（編輯：吳素柔）1140514

#交通局
#高雄市交通局
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