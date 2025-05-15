連8聖杯示不重建 名間鄉受天宮半世紀第二山門將拆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）松柏嶺受天宮「第二山門」有半世紀歷史，經鑑定有倒塌疑慮，管委會向帝爺公請示如何處置，有修復、拆除原地重建、拆除不重建3個選項，帝爺公連賜8個聖杯選擇拆除不重建。

名間鄉松柏嶺受天宮聞名遐邇、信徒眾多，位於名松路二段與松嶺街口、前往受天宮第二停車場的「第二山門」，更是遠道信眾辨認「受天宮到了」的地標，但由於梁柱龜裂、建材剝落，專業評估確認若遇強震恐有倒塌之虞，廟方請示玄天上帝，決定拆除不重建。

拆除作業19日展開，信眾得知紛感不捨，台中市陳姓女子今天專程與先生來拍照留念，她說，在彰化縣二林鎮長大，小時候從彰化到受天宮拜拜會經過第二山門「就知道受天宮到了」，得知將拆除很難過；信眾張女說，今天來拜拜，得知牌樓將拆，特地繞來拍照。

受天宮管理委員會主任委員陳登岳今天接受中央社記者訪問表示，第二山門見證第二停車場遊覽車滿載進香盛況，但因飽受歲月洗禮，鑑定有倒塌疑慮，委員會向帝爺公請示原貌修復、拆除原地重建、拆除不重建這3個選項，帝爺公連續賜8個聖杯選擇拆除不重建。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

副主任委員邱慶說，50、60年前信眾集資興建第二山門，拆除前由委員會擲筊請示帝爺公如何處置，再經信徒代表會通過，日前已由帝爺公擇定日期及時辰完成動工儀式；另外，受天宮第一停車場旁牌樓曾老舊倒塌，在第15屆管委會任期內整修，目前結構安全無虞。

受天宮表示，1976年起隨著受天宮擴建完成，第二山門便負起送往迎來使命，成為無數香客踏上信仰之路第一道門，近半世紀陪伴，終將成記憶中的風景；南投縣政府文化局表示，受天宮第二停車場外牌樓不具文化資產保護身分，拆除不需文化局核准。（編輯：陳仁華）1140515

南投縣名間鄉松柏嶺受天宮聞名遐邇，位於名松路二段與松嶺街口、前往受天宮第二停車場的「第二山門」（圖）是遠道信眾辨認「受天宮到了」的地標。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月15日

南投縣松柏嶺受天宮「第二山門」有半世紀歷史，經鑑定有倒塌疑慮，拆除作業19日將展開，信眾得知紛紛趕來拍照留念。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年5月15日