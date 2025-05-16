加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
鄭麗君曝台美談判進度 楊珍妮與美貿易代表濟州島會談
首頁 / 地方

弘光科大舉辦加冠典禮 家長為子女加冠象徵護理傳承

2025/5/16 11:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中16日電）弘光科技大學護理學院為225名護理科、護理系與學士後護理系學生舉辦加冠典禮，由10名從事護理工作的家長，為自己的子女加冠，展現對代代投入護理志業的信念與熱情。

弘光科技大學護理學院15日下午舉辦加冠典禮，今天發布新聞稿，今年的加冠典禮邀請10名目前在第一線從事護理工作的家長，為選擇追隨腳步、投入護理志業的子女加冠。家長穿著護師服，為女兒加冠，為兒子別上胸花，場面溫馨。

彰濱秀傳醫院護理部主任吳美娟親自為女兒黃秋瑜加冠，加冠後母女擁抱，2人激動不已。吳美娟說，女兒深知護理工作的辛苦與繁忙，仍堅定選擇這條路，她尊重女兒的決定也會全力支持。

google news透過 Google News追蹤中央社

校長蘇弘毅致詞指出，今年國際護理師節主題聚焦護理師的健康與福祉，強調唯有健康的護理人力，才能在促進經濟成長中扮演關鍵角色。

「護理」是弘光創校的基石。蘇弘毅表示，57年來學校為醫療界培育出無數對護理工作充滿熱情、堅持與責任感的人才，在社會需要的時刻挺身而出，守護大眾健康，也是維繫國家與社會穩定的重要力量。（編輯：龍柏安）1140516

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：