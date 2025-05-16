南投智遊行好康市集暨巧咖節分享 24日台中登場

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（中央社記者鄭維真南投16日電）南投縣政府通訊軟體LINE官方帳號「南投智遊行」推好康專區，為推廣新服務上線及南投巧克力咖啡節，24日於台鐵台中站辦南投智遊行好康市集暨巧咖節好物分享會，並有抽獎活動。

南投縣政府觀光處今天發布新聞稿表示，民眾可透過南投智遊行好康專區線上買南投旅宿券、伴手禮等，享超過1000間店優惠。24日上午10時到下午4時於台中車站2樓大平台將有南投旅宿業者、伴手禮名店與巧克力咖啡節優選店家擺攤，並邀團體表演。

此外，投縣府同步辦南投智遊行好康雙重抽活動，民眾即日起到24日加入南投智遊行LINE官方帳號，可獲抽獎券電子兌換券，24日憑券到南投智遊行好康市集服務台可兌換抽獎券，完成市集集章任務後就能參加雙重抽獎，有機會抽中住宿券、GoPro與iPhone 16等。

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觀光處表示，巧克力咖啡節5月30日到6月8日於南投埔里鎮福興溫泉園區舉行，規劃15個主題特區，如夢幻玻璃屋區、南投咖啡館、巧克力館、國際咖啡館、品味南投館、在地特產館及戶外風格區等，融合展售與體驗。

巧克力咖啡節場地結合1.7公頃花海及貓貓蟲咖波主題燈組展出，另安排3場晚會，邀藝人戴愛玲、曾心梅演出，及貓貓蟲咖波主題無人機群飛與煙火秀展演。（編輯：李明宗）1140516