秀傳醫療體系金屬中心合作 推動精準醫療發展
2025/5/16 14:32（5/16 14:46 更新）
（中央社記者吳哲豪彰化16日電）秀傳醫療體系營運長陳秀珠今天和金屬工業研究發展中心董事長林仁益簽合作備忘錄，將建臨床試驗工作平台、長期臨床試驗合作機制及培育國際級臨床試驗團隊，推動精準醫療發展。
秀傳醫療體系發布新聞稿，陳秀珠表示，透過國際級臨床研究水準，搭配金屬中心醫材研發能量，促進新興醫材快速進入臨床階段，增加病患治療選擇與提升品質。
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林仁益說，金屬中心深耕金屬工業技術研發，持續推動產業創新，中心使命在提升台灣金屬工業競爭力，致力與各產業領域攜手，促進台灣在全球生技與醫療器材市場影響力。
秀傳醫療體系表示，雙方將進一步推動建立臨床試驗工作平台，加速醫療器材臨床試驗收案，提高試驗效率與成功率；促成長期臨床試驗合作機制，提升醫療器材試驗水準；培育國際級臨床試驗團隊，透過專家資源共享，強化臨床試驗教育，深化試驗技術發展。（編輯：李明宗）1140516
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