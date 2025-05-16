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板中掛布條抗議事件 學生大會校長籲溝通尊重

2025/5/16 15:03
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）板橋高中校長人事將異動，學生日前掛出「反威權、獨裁校長」布條。現任校長賴春錦今天表示，昨天在學生大會呼籲溝通及相互尊重，才是真正守護板中的民主及自由。

中和高中校長劉淑芬8月1日將接任板橋高中校長，板中學生日前校慶於教室大樓懸掛「板中生不需要威權校長」及寫出新校長名字的抗議布條，訴求「自由魂不滅團結來反抗」。

據了解，有學生在社群媒體貼文不滿劉淑芬對學生在校使用手機的管理方式。

對此，板中校長賴春錦今天接受中央社記者電訪時表示，因校慶補假與段考緣故，她昨天在學生大會開會時向學生談及新聞事件，強調民主運作最需要的是建立在雙方理性、良善及互信基礎溝通；只有溝通及相互尊重，才是真正守護板中的民主及自由。

她說，後續會協助新任校長8月1日上任後瞭解學生訴求，以利校務順利推動。只有彼此面對面尊重的溝通，才不會失真造成認知誤解。

賴春錦指出，學生擔心手機保管政策改變的心情可理解，板中對手機的保管現況是依據「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」各班集中保管，並依各科老師教學需求彈性處理。

她表示，穩定當前學習環境才是重點，新校長未上任，她請學生會及學生議會利用這時間多瞭解學生們想法，屆時與新校長如何談、談什麼、誰代表談，才有較完整規劃，屆時忠實表達心聲，讓溝通更順暢有效。

另外，劉淑芬接受記者電訪時指出，目前中和高中的手機集中保管政策，是由老師與家長會提出，經由教學研究委員會、課程發展委員會、學校行政代表、學生代表在校務會議中決議；若有教學需要，申請後可在課堂自由運用。

中和高中的手機集中保管政策，劉淑芬說，實施2年來，部分家長認為有助師生與同儕互動、增進人際關係、降低手機成癮症，更專注學習，學生持有手機也可彈性運用。

劉淑芬表示，她瞭解板中的校風民主自由，她沒有獨裁，因學生還不認識她，未曾互動才會造成「誤會」，上任後會敞開溝通大門，傾聽彼此的心聲。

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新北市教育局長張明文中午接受記者訪問時指出，高中校長遴選採法制、公平、公正、公開透明方式辦理，教育局尊重校園自治，也肯定學生關心校務與公共議題的民主精神。

張明文表示，這次事件讓孩子學習在機會教育中，培養理性、有獨立思考與判斷的未來公民，期許板中在理性溝通、尊重多元前提下，師生共同守護安心、開放的學習環境。至於手機議題，盼將來建立不干擾學習的合理使用時機機制。（編輯：戴光育）1140516

劉淑芬
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